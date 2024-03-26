الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بعد انتهاء عرض سر إلهي .. رؤوف عبد العزيز ينشر كواليس تصوير المسلسل

رؤوف عبد العزيز وروجينا
رؤوف عبد العزيز وروجينا في سر إلهي

حفاوة كبيرة تلقاها مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف امين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، منذ بدء عرض اولى حلقاته خلال موسم رمضان الحالي، حتى الحلقة الأخيرة، حيث يتكون العمل من  15 حلقة، وحقق ردود فعل واسعة، وكان من أكثر المسلسلات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتريند الترند بشكل شبه يومي.

 كواليس تصوير مسلسل سر إلهي

وكشف المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يحتوى على كواليس تصوير المسلسل، وعلق على الفيديو قائلا:" بعد انتهاء عرض مسلسل سر إلهي حابب اشكر كل نجوم وأبطال العمل على مجهودهم العظيم معانا وأتوجه بكل الشكر والتقدير لكل الابطال المجهولين والجنود الحقيقين اللى بسببهم مسلسل سر إلهي طلع للنور فى الوقت القياسي ده واننا قدرنا نحقق نجاح وتفاعل فى الشارع المصرى وده بفضل الله ثم مجهودكم وتعبكم".

وتابع:"انا بشكر كل الاقسام بدايه من البوفيه والخدمات نهاية بالمنتج الفنى الأستاذ كريم على - شريف شحاته وكل كرو الانتاج ( احمد بكر – محمد سلامة - يونس - عيسوى – هلالي- مهند -احمد سعيد - بوجى -احمد مجدى )   وقسم الديكور  وفريق الاكسسوار بالكامل وبشكر الكوافير هيثم دهب وسليم دهب وكل فريقهم وبشكر وليد الكويتى الريجي،وطه اسيست وهشام كلاكيت، وبشكر كل فريق الاضاءة بقيادة عمرو دياب،وبازوكا وكل رجاله البانثر،وإيميل وكل رجالة الكاميرا".

وأضاف:" وبشكر فريق التصوير العظيم ( هشام حلمى - كريم الشحرى – هاني - هبة – يوسف – هيثم ) وفريق المونتاج بقيادة جمال أحمد حسن ومساعدينه ( شريف الشامي ورائف اليوسفي ) والpost producer شادي الديب ومصحح الألوان باسم ياسر، وبشكر أحمد موسى مصور البوسترات وايه مصممه البوسترات ومهندس الصوت محمد زكريا وكل فريقه والمكساج علي السعيد والمؤلف الموسيقى ( كريم عبدالوهاب )".

واستكمل:"وبشكر المدير التنفيذي لشركة كودكس فتحي عيسوي والمدير المالى خالد فتحى والمستشار الاعلامي اسلام غنيم والمحاسب القانوني احمد القليني،  وبشكر كل فريق الاخراج المتميز  المخرج المساعد أحمد وفيق وسكربت الحركة إبراهيم بوشا وسكربت الملابس أحمد شوقي والمساعد التاني فادي".

واختتمت حديثة قائلا:"كل الشكر لل creative manager (خالد نعيم ).. وفى النهايه  شكر خاص للمؤلفين أمين جمال وحمدي التايه ومحمد السوري، وكل الشكر والتقدير للدكتور أشرف ذكى على مجهوده  طوال فترة المشروع، حقيقى مهما اتكلمت مش هديكم حقكم انتوا ابطال مسلسل سر إلهي واسف لو نسيت حد".

نقاد: رهان رؤوف عبد العزيز على روجينا للمرة الثالثة بـ"سر إلهى" كسبان

"سر إلهي" الحلقة 15.. القبض على مى سليم بتهمة قتل أحمد سلامة

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل مصطفى خاطر مصطفي خاطر قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

تتر مسلسل “بدون سابق إنذار”.. طرح أغنية "ملناش غير بعضنا" لأحمد سعد (فيديو)

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14

"المتحدة" تروج لبرنامج "مملكة الدراويش" لقصواء الخلالى (فيديو)

روجينا لـ"الدستور": محمد ثروت تالق في تجسيد شخصية "سعد" بمسلسل سر إلهي

غدا.. فرقة "أعز الناس" تحيي الليلة التاسعة لـ "هل هلالك"

الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للمسرح على خشبة معهد الموسيقى

"المتحدة" تُطلق العنان للمواهب.. نجاح لافت للشباب في بطولات النصف الأول من دراما رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 14

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

فتاة تقود خالها لـ"حبل المشنقة" بالشرقية

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟