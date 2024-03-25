الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للمسرح على خشبة معهد الموسيقى

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بالمناسبات الإبداعية، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي أمسية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وذلك في التاسعة والنصف مساء الأربعاء 27 مارس على خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية.

وتستضيف الفاعلية نخبة من المفكرين والفنانين هم الدكتور حسام بدراوي، القديرة سميرة عبد العزيز، القديرة عزة لبيب، المخرج عمرو قابيل، الدكتورة سمر سعيد، الفنان حسام داغر، الكاتب عماد مطاوع ويديرها الدكتورة هبة السيسى ويتخللها فقرة غنائية للفنانة آية شوشة بمشاركة الطلبة الفائزون في مسابقات الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى الى جانب فقرة شعرية لـ محمد عيسى واستاند اب كوميدى للفنان عمر مأمون.