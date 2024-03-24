مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. القبض على محمود الحديني بتهمة التجارة في المخدرات

حالة من الصدمة الشديدة انتابت “يحيى” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي دخول “يحيى" في نوبة غضب وصدمة كبيرة بعدما علم أن والده “سليمان” الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني يعمل تجارة المخدرات والسلاح وغسيل الأمول بعدما أبلغته نصرة التي تجسد دورها الفنانة روجينا بحقيقته.

وعقب إثبات نصرة لـ"يحيى" حقيقة والده “سليمان” بالمستندات التي تثبت الجريمة عليه قرر “يحيى” الذهاب إلى سرايا النيابة للإبلاغ عن والده وكشف حقيقته لمحاكمته بالقانون خاصة وأن والده في الحلقات السابقة تسبب في سجنه وفقده عمله في المحاماة بعد أن لفق له إحدى التهم من أجل الحصول على بعض الأموال.

وعلى فور أمرت النيابة بإرسال قوة من رجال الشرطة من أجل القبض على “سليمان” بعدما تأكدت من صحة المستندات.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.