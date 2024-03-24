"الدستور" تطلق العدد الثاني من "وجوه": نجوم دراما المتحدة يتحدثون

أطلقت “الدستور” العدد الثاني من “وجوه” والذي يعد أضخم إصدار ديجيتال للحوارات الصحفية مع نجوم دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشاركين في موسم دراما رمضان 2024.

ويحتوى العدد على 48 صفحة تضم حوارات لكل من حسن الرداد، وروجينا، وناهد السباعي، ونسرين أمين، وريهام حجاج، وصابرين، ونيقولا معوض، وخالد شباط، والأبطال الشباب المشاركين في مسلسل إمبراطوريم ميم بعنوان “أبناء إمبراطورية ميم”.

إضافة إلى حوارات مع هنادي مهنا، وخالد الصاوي، ونشوى مصطفى، وسيمون، ودينا فؤاد.

وكانت “الدستور” أطلقت في بداية الموسم الدرامي الرمضاني أضخم عدد ديجيتال كتالوج للموسم الدرامي والبرامجي الرمضاني للشركة المتحدة وخريطة العروض على قنواتها ومنصاتها المختلفة.