الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الدستور" تطلق العدد الثاني من "وجوه": نجوم دراما المتحدة يتحدثون

العدد الثاني من وجوه
العدد الثاني من وجوه

أطلقت “الدستور” العدد الثاني من “وجوه” والذي يعد أضخم إصدار ديجيتال للحوارات الصحفية مع نجوم دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشاركين في موسم دراما رمضان 2024.

ويحتوى العدد على 48 صفحة تضم حوارات لكل من حسن الرداد، وروجينا، وناهد السباعي، ونسرين أمين، وريهام حجاج، وصابرين، ونيقولا معوض، وخالد شباط، والأبطال الشباب المشاركين في مسلسل إمبراطوريم ميم بعنوان “أبناء إمبراطورية ميم”.

إضافة إلى حوارات مع هنادي مهنا، وخالد الصاوي، ونشوى مصطفى، وسيمون، ودينا فؤاد.

"الدستور" تطلق العدد الأول من "وجوه".. أضخم إصدار ديجيتال للحوارات مع نجوم دراما المتحدة

وكانت “الدستور” أطلقت في بداية الموسم الدرامي الرمضاني أضخم عدد ديجيتال كتالوج للموسم الدرامي والبرامجي الرمضاني للشركة المتحدة وخريطة العروض على قنواتها ومنصاتها المختلفة.

الدستور مؤسسة الدستور وجوه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية موسم دراما رمضان دراما رمضان ريهام حجاج حسن الرداد روجينا ناهد السباعي نسرين أمين صابرين

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