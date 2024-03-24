الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. نبيلة تكشف قصة سجنها لابنتها حلا

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 14

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل  سر إلهي  بطولة النجمة روجينا والمعروض حاليا عبر قنوات سي بي سي الفضائية تصاعد في تيرة الأحداث بشكل كبير، وكانت الحلقة عبارات عن مفاجأة صادمة لنجوم العمل.

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

وبدأت الحلقة الـ 14 من مسلسل سر إلهي بمشهد جمع كلا من “حلا” التي تجسد دورها الفنانة الشابة مريم أشرف زكي مع “نبيلة” التي تجسد دورها الفنانة دينا والتي ظهرت في أول الحلقة لتبلغها بحقيقتها، وأنها والدتها الحقيقية بدلا من “شاهيناز هارون” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم وسرعان ما سردت لها القصة الكاملة لسجنها على يد والدها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم.

مسلسل سر إلهي الحلقة 14

روجينا تتصدر تريند “X”

وتصدر النجمة روجينا وشخصية نصرة، ومسلسل سر إلهي عقب عرض الحلقة تريند موقع التغريدات القصيرة "X" توتير سابقا، حيث حقق العمل ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ظهر جليا من خلال تفاعل رواد السوشيال ميديا، وعكس ردود الفعل الجماهيرية، والتي عددت أسباب كثيرة لنجاحه، ليحقق صدى واسعا منذ بدأ الحلقة الأولى، خاصة أنه يتصدر التريند بشكل شبه يومي، خاصة أن المسلسل يرتبط بالمجتمع المصري، من خلال قضايا مستوحاة من رحم الواقع، ورسمها لنا رؤوف عبد العزيز مثلما يراه في مخيلته من دون تحريف، وقدمها من زاويته الإبداعية الحرة ويشعر بالمسؤولية نحو المجتمع وبالولاء نحو المضمون الاجتماعي.

منعطفات درامية.. مشاهد بمسلسل "سر إلهي" أثارت صدمة الجمهور (فيديو)

بعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. روجينا تتصدر تريند "X"

أبطال مسلسل سر إلهي 

“سر إلهي” بطولة روجينا وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية: 

ويعرض مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

منعطفات درامية.. مشاهد بمسلسل "سر إلهي" أثارت صدمة الجمهور (فيديو)

مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة الأخيرة

“سر إلهي” الحلقة الأخيرة تعرض مساء غدا الإثنين المقبل والمتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث الحلقات الماضية والتي شهدت إثارة وتشويق كبير.

قصة مسلسل سر إلهي

والمسلسل بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.

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