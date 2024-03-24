الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سر إلهي الحلقة 14.. صدمة "شاهيناز" بعد معرفة رد "سراج" لزوجته الثانية

سر إلهي الحلقة 14
سر إلهي الحلقة 14

توالت المفاجآت في الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، والذي شهدت أحداث هامة مع اقتراب الحلقة الأخيرة والمقرر عرضها غدا الإثنين والمعروض عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي اصطحاب"سراج" الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، “رحمة" التي تسجد دورها الفنانة نهى عابدين إلى فيلته الخاصة بعدما ردها إلى عصمته بسبب حملها.

وأخبر “سراج” زوجته الأولى “شاهيناز” التي تجسد دورها النجمة مي سليم أن “رحمة” سوف تعيش معهم في الفيلا وإنه قام بردها إلى عصمته، لتستقبل “شاهيناز” الخبر بصدمة كبيرة وجعلها تدخل في حالة من الغضب الشديد رافضة ذلك الأمر خاصة بعدما انقلب حياتها رأسا على عقب في الحلقات الأخيرة.

أوشك مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2024 على انتهاء عرض حلقاته والذي ينتمتي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.

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مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة تعرض مساء غدا الإثنين والمتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث الحلقات الماضية والتي شهدت إثارة وتشويق كبير.

مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا يعرض خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة.

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية: 

قناة CBC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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