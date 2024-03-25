موعد إعادة مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 14

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والتي عرضت مساء أمس الأحد عبر قنوات CBC الفضائية العديد من الأحداث الشيقة والهامة خاصة مع نهاية أحداث المسلسل في الحلقة قبل الأخيرة.

مواعيد إعادة الحلقة 14 مسلسل سر إلهي

وتعرض إعادة الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا عبر قنوات CBC العامة، وCBC DRAMA وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة: الإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 ظهرا.

قناة CBC DRAMA: الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباح

كمما تتواجد الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي عبر منصة watch it الرقمية ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل سر إلهي تفاصيل احداث الحلقة 14

وشهدت الحلقة الـ14 من مسلسل سر إلهي تصاعد وتيرة الأحداث بشكل كبير، وكانت الحلقة عبارات عن مفاجأة صادمة لنجوم العمل، والتي كان من أبرزها سرقة معرض سيارات سعد الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت، والكشف عن سارق ذهب “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا، وصدمة “حلا” التي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي، في والدها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، بعدما اكتشفت أن “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم ليست والدتها الحقيقة وإنه لفق لدوالدتها الحقيقة التي تجسد دورها الفنانة دينا تهمة مخدرات وأدخلها السجن فضلا عن صدمة “يحيي سليمان” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي في والده “سليمان بدر" الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني من اتخاذه دار المسنين والأيتام ستار لغسيل الأموال المشبوهة والتجارة في المخدرات والسلاح.



مسلسل سر الهي موعد عرض الحلقة الاخيرة

وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق عبر قناة CBC DRAMA.



مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة الأخيرة



يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة النجمة روجينا روجينا عبر قناة CBC العامة فى تمام الساعة 12 مساء، والإعادة الأولى 6:30 صباحا والإعادة الثانية 11:30 ظهرا.

كما تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحا والساعة 9 صباحا.

وتعرض جميع حلقات مسلسل سر إلهي من الحلقة 1 حتى الحلقة 15 عبر منصة واتش ات الرقمية.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من: