الأحد 24 مارس 2024
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فن

مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. "نصرة" تخبر "يحيى" بحقيقة عمل والده في تجارة المخدرات

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 14

لا زال عنصر الإثارة التشويق يسيطران على أحداث الحلقة 14 من مسلسل "سر إلهي" بطولة النجمة روجينا، خاصة مع الحلقات الأخيرة من العمل والتي يزيد فيها شغف الجمهور.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي صدمة كبيرة لـ"يحيى سليمان" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي بعدما ذهبت “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا إلي منزل والدته وتخبره بأن والده “سليمان” الذي يجسد دوره الفنان محمود الحديني ليس رجل شريف.

وأخبرته نصره خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي أن والده  يتخذ من دار الأيتام ودار المسنين ستار لغسيل الأموال من تجارة السلاح والمخدرات وأعطته جميع المستندات التي تدل على ذلك ليدخل حينها في حالة صدمة شديدة.

مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة تعرض مساء يوم الإثنين المقبل والمتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث الحلقات الماضية والتي شهدت إثارة وتشويق كبير.

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مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة الـ15

وتعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا حصريا على شاشة قناة CBC العامة وCBC دراما في التوقيتات التالية: 

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

أما قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا. 


قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.


أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي. 

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