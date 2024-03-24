مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. حبس محمد ثروت 4 أيام بتهمة السرقة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي تقديم “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا بلاغا في طليقها “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت بتهمة سرقة شحنة السيارات التي تعاقدت عليها معه على سبيل الشراكة.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي

وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي وقامت النيابة العامة على الفور بإرسالة قوة من رجال الشرطة للقبض على “سعد” بعد اتهام نصرة له، بسرقة السيارات بحكم العيد المبرم بينهما وأمرت سرايا النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين إثبات الأمر عليه من عدمه.

وكانت أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي شهدت اتفاق “نصرة” مع “سعد” على الإمضاء على شحنة سيارات جديدة بإسمه بعد الشراكة بينهما، وعقب استلام الشحنة قام “سعد” بوضع جزء منها في معرض السيارات الخاص به والجزء الآخر داخل المخازن، ليتفاجئ بعدها بسرقة جميع السيارات المتواجدة بالمعرض والمخازن.

ويشهد المسلسل مفاجآته في كل حلقة، حيث يرفع المسلسل سقف الإثارة والتشويق لدى الجمهور ويقدم جرعة درامية دسمة وغنية بالتفاصيل والأحداث السريعة المشوقة على مدار حلقات المسلسل، مما جعله يتصدر نسبة الأعلى مشاهدة، والأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحوز على اهتمام الجماهير في الشارع المصري.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة وترصد أحداث المسلسل قصة “نصرة” وتجسدها النجمة روجينا والتي تواجه الحياة بمفردها، بعدما غدر بها أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي

سر إلهي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا الفنان أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.