الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. سرقة جميع سيارات معرض محمد ثروت

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 14

عرضت اليوم الأحد الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا والمعروض ضمن الموسم الرمضاني الحالي والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة والمعروض عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي اتفاق “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت مع “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا على استلام شحنة سيارات كبيرة بإسمه بالشراكة معها، وبالفعل يتسلم سعد السيارات، ويضعها في المخازن الخاصة بشركته.

واستكملت أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي بتفاجئ “سعد” بسرقة جميع السيارات التي تتواجد داخل معرضه والمخزن الخاص به، ليصاب بصدمة كبيرة.

وحظى مسلسل "سر إلهي" بردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ عرضه في بداية شهر رمضان 2024، حيث تشارك به النجمة روجينا في النصف الأول من الموسم الدرامي الحالي، حيث تصدرت غالبية الحلقات نتائج البحث.

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 قدّم المخرج رؤوف عبد العزيز، خلطة تشويقية في "سر إلهي" بهدف جذب انتباه الجمهور ووضعه في حالة ترقب للأحداث، حيث صنع العديد من المشاهد على مدار حلقات المسلسل، بمثابة "ماستر سين" أو "منعطفات درامية"، كان لها أثراً كبيراً في تحوّل الأحداث وتغيير مسارها رأساً على عقب، وهو الأمر الذي أثار انتباه الجمهور، لاسيما وأن تلك النوعية من الدراما، تتطلب جهداً ضخماً من فريق العمل كله، لاسيما من قبل المخرج وكذلك المؤلف أمين جمال.

أبطال مسلسل سر إلهي 

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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