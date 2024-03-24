مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. كشف حقيقة سارق ذهب روجينا

شهدت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، تصاعدا كبيرا في وتيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من المشاهد المهمة التي جمعت كل أبطال العمل مع اقتراب انتهاء المسلسل وعرض الحلقة الأخيرة.

وكشفت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي أن كلا من “رحمة” التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين، وشقيقها “شريف” الذي يجسد دورها الفنان يوسف الأسدي إنهما من قاما بسرقة ذهب شقيقتهم “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا وذلك بعد أن اتهما فيها شقيقتهم الصغرى “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس بأنها من قامت بسرقة الذهب بدلا منهما.

وانتهت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي حول مفاجأة كبيرة وهي عدم وجود “رقية” في الغرفة التي قامت “نصرة” بحبسها بداخلها لنرى خلال الحلقة الأخيرة غدا من المسلسل، ماذا ستكون نهاية ظلم، ونهاية كل شخصيات العمل، وهل نصرة ضحية أم مظلومة؟.

موعد عرض مسلسل سر إلهى الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين وعدد آخر من نجوم الفن.