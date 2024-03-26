الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

نقاد: رهان رؤوف عبد العزيز على روجينا للمرة الثالثة بـ"سر إلهى" كسبان

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

نجاح كبير حققه مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، على مدار جميع حلقاته، حظي بردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ عرضه في بداية شهر رمضان 2024، ولاقى حفاوة كبيرة من رواد السوشيال ميديا، وتصدر الترند بشكل شبه يومي، خاصة في ظل شغف الجمهور لمعرفة تفاصيل ماذا سيحدث؟ وسيطر هذا الشعور على المشاهدين حتى الحلقة الأخيرة.

قدم المخرج رؤوف عبد العزيز، خلطة تشويقية في "سر إلهي" بهدف جذب انتباه الجمهور ووضعه في حالة ترقب للأحداث، حيث صنع العديد من المشاهد على مدار حلقات المسلسل، بمثابة "ماستر سين" أو "منعطفات درامية"، كان لها أثرا كبيرا في تحول الأحداث وتغيير مسارها رأسا على عقب، وهو الأمر الذي أثار انتباه الجمهور، لا سيما وأن تلك النوعية من الدراما، تتطلب جهدا ضخما من فريق العمل كله، لاسيما من قبل المخرج وكذلك المؤلف أمين جمال.


وشكل رؤوف عبد العزيز مع روجينا ثنائيا فنيا لا يراهن إلا على النجاح، بداية من مسلسل "انحراف"، والذي حقق نجاحا كبيرا، ثم مسلسل "ستهم"، ثم "سر إلهي"، والذي وثق نجاح الثاني بشكل كبير للمرة الثالثة، وكان بمثابة بصمة دامغة على أن رهان رؤوف على روجينا للمرة الثالثة كسبان ، وتأكيدا على روجينا تستحق البطولة المطلقة وتراهن على ثقة الجمهور الذي ينصفها في كل مرة تقدم خلال عمل فني متكامل.

ومن جانبها أكدت الناقدة مها متبولي ، أن روجينا بمسلسلها "سر إلهي" حققت ما لم تحققه من قبل، وثبتت أقدامها على عرش البطولة المطلقة، للمرة الثالثة، لتؤكد للجمهور والنقاد أن "الثالثة ثابتة"، ولا شيء آخر.

وتابعت: "إن روجينا لديها رغبة ملحة في تأكيد الذات بدءا من المؤلف أمين جمال والمخرج رؤوف عبد العزيز والذي يشكل مع روجينا ثنائي فني لا يراهن إلا على النجاح، وقدمت شخصية" نصرة "المرأة المطحونة المغلوبة على أمرها والتي تتجرع الظلم، وتعاني من طعنات المحيطين بها لكنها تتحول مع رغبة عارمة في الانتقام، كل ذلك في تجسيد فني، وأداء تلقائي يكشف عن عمق وخبرة تمثيلية متراكمة".

واتفقت في هذا الرأي الناقدة ناهد صلاح، التي أكدت أنه يوجد كيمياء وتفاهم كبير بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا ساهمت بشكل كبير في نجاح مسلسل "سر إلهي"، خاصة في ظل وجود سيناريو متميز ساهم في خلق شعبية كبيرة لدى المسلسل في الشارع المصري.

وأوضحت ناهد أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص، وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور ويعي أدواته بشكل كبير كرؤوف عبد العزيز.

وقال الناقد الفني خالد محمود: إن روجينا في هذا المسلسل انتقلت لمرحلة أخرى بعد مسلسل ستهم ونجحت في تقديم شخصية مركبة، أداؤها فيه عمق وسلاسة، واعتقد أنها استفادت من التجربتين السابقتين مع المخرج رؤوف عبد العزيز مؤكدا أن روجينا وجدت نفسها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشكلوا ثنائيا مهما، بتقديم أعمالهم مختلفة، تجعل الجمهور يلتف حولهم.

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