مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. محمود يطرد والدة فاروق.. وياسين يرفض مقابلة عمه

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 15.. البداية مع مشهد “فلاش باك” ظهر خلاله “محمود” والد ياسين، يطرد زوجة “سيد” شقيقه، ووالدة فاروق، ليعنفه شقيقه على طردها، دون توضيح السبب.

في مشهد أخر، تظهر “جمالات” رحاب الجمل، داخل دار المسنين التي تعمل فيه، ويقدم لها أحد المسنين الذي تعرف عليها هاتف محمول هدية كنوع من الشفقة عليها حتى لا تشعر بالوحدة مثله وتتواصل مع إخوتها، لتشعر “جمالات” بالسعادة وتشكره.

وذهب “ياسين” لمقابلة عمه عبد الحميد ولكن الخوف يسيطر عليه، لذلك قرر مراقبته من بعيد، وتواصل معه واخبره بأنه لم ياتي له، ورفض مقابلته، والحقيقة انه كان يقف بجواره، ولكنه لم يثق فيه خاصة بعد الفخ الذي نصبه له من قبل بالتعاون مع فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 16

تذاع الحلقة السادسة عشر من مسلسل بيت الرفاعي غدا الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.