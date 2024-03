ملخص الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 نجاحه وإثارته لفضول الجمهور، بسبب أحداثه الشيقة والمثيرة التي تمتلئ بها الأحداث، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين، بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 بمشهد فلاش باك، حيث رفض "عبد الحميد" فكرة الزواج خاصة وأنه يعلم أنه غير قادر على الإنجاب، ملمحًا إلى أنه ذهب لعدد كبير من الأطباء لحل مشكلته ولكنه عجز. وفي هذا السياق، أخبره "محمود" أنه لا يؤمن بالأطباء، لذلك يرى أنه من الضروري أن يتزوج وينجب أبناء كثيرون، مشيرًا إلى أن العجز بالتأكيد من السيدات التي تزوجها "عبد الحميد".

نجح "فاروق" في إتمام زواجه من ابنة عمه "رقية" ملك قورة، حيث عُقِد قرانهما في وجود عمه "عبد الحميد" سيد رجب ومساعده، وزوجته "داليا" دنيا المصري التي بدت عليها الاستياء والحزن بسبب هذا الزواج، حيث ظلت تشاهد عقد القران وهي تبكي. كما بدا على "رقية" الحزن والاجبار على الزواج.

في مشهد آخر، اكتشف "ياسين" (أمير كرارة) الفخ الذي نصبه له عمه "عبد الحميد" وفاروق، حيث أقنعه أنه يعرف مكان "جمالات" رحاب الجمل الذي يبحث عنها، والغرض من ذلك هو أن يوصل فاروق إلى هذا المكان. ولكن أرسل "ياسين" المعلم "سعيد" (محمد لطفي) لعمه كواحد من المارة ليتأكد أنه وحده، حتى يكتشف سعيد أن فاروق ينتظره في السيارة فيُبْلِغُه أن لا يذهب هناك لأنه كمين من الثنائي له.

تظهر "جمالات" رحاب الجمل، وهي تعمل في أحد دور رعاية المسنين، وتشتكي مشاكلها لأحد المسنين، وتحكي له عن المصاعب التي مرت بها، وتشيد بأخيها ياسين، وتصفه بالطيبة وتعبر عن اعتقادها بأنه يبحث عنها بشكل مختلف عن باقي إخوتها.

واكتشف "ياسين" أمير كرارة الخزنة السرية التي كان يخفيها والده "محمود الرفاعي"، لتكون احتياطيًا لأبنائه، ولم يكن أحد يعلم بها إلا عمه "عبد الحميد" الذي أخفى هذا الأمر طمعًا في الأموال. اكتشف "ياسين" أمره عندما راقبه، وسلب "سعيد" محمد لطفي المفاتيح ونجح في سرقة كل الأموال.

صُدِم "عبد الحميد" بعدما ذهب إلى مكان الخزنة ليجدها فارغة، ودخل في حالة انهيار بسبب الأموال التي كان يحتفظ بها في السر، خاصة بعدما كُتبت كل الأملاك لـ فاروق. لذلك قرر الانتقام من فاروق وياسين للاستيلاء على جميع الأملاك.

قرر فاروق أن يتقرب من يحيى، ويعطيه فرصة عمل في شركة "الرفاعي للسياحة"، ويقدم له العديد من المساعدات. في الجهة الأخرى، يستمر "ياسين" في البحث عن اخته "جمالات"، ولكن لم يجدها، ثم تلقى مكالمة هاتفية أخرى من عمه الذي يطلب مقابلته. فيسخر منه ياسين بأنه يريد تسليمه لفاروق، لكن ينفي عمه وانتهت الحلقة 14 على هذا المشهد. والمقرر أن تظهر الحلقة المقبلة نية "عبد الحميد" الانتقام من ياسين ثم فاروق.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 15

يبحث الجمهور عن معرفة موعد مسلسل بين الرفاعي الحلقة 15، حيث تذاع اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي ينتمي لنوعية مسلسلات الساسبنس والاثارة والتشويق، وتدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب أمير كرارة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.