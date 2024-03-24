مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. ياسين يراقب عبد الحميد ويحيي يخرج من الحبس

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 بشكل كبير، حيث بدأ الوجه الحقيقي لـ “عبد الحميد” سيد رجب، يظهر، بعدما كشفت الحلقات السابقة قتله لشقيقه “محمود”، ويحاول الإيقاع بين “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” أحمد رزق، لإشعال الصراع بينهما.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

قرر “ياسين” أن يراقب عمه جيدًا بعدما اكتشف خيانته له، بنص فخ بالتعاون مع “فاروق”، خاصة وانه شك في تصرفاته بسبب تعاونه معه تارة، وتعاونه مع فاروق تارة اخرى، لذلك اتفق مع “المعلم سعيد” محمد لطفي، و “بذرة” ابراهيم السمان، أن يراقبا عمه ليكشف لغزه، وبالفعل اثناء مراقبته له، يجده يذهب مكان مجهول ويفتح خزنة مليئة بالدولارات، مما يزيد شكوكه تجاهه.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

يدخل “فاروق” بشكل مفاجيء على “رقية” في غرفتها، مما يسبب رعب لها، فيحاول تهدأتها، خاصة انها اصبحت زوجته، فتطلب منه ان يتأقلما على العيش معًا في البداية ثم اتمام الزواج، ليعرب عن حبه الشديد لها منذ الطفولة، وتبادله نفس الشعور ولكن بخوف منه.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

في مشهد مختلف، تظهر “جمالات” رحاب الجمل، وهي تعمل في أحد دور رعاية المسنين، وتشتكي مشاكلها لأحد المسنين، وتحكي له عن المقاسي التي مرت بها، وتشيد بأخيها ياسين، وتصفه بالطيبة وانها متأكدة من انه يبحث عنها دون عن باقي اخوتها

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

يخرج “يحيي” تامر نبيل، من الحبس، بسبب تهمته في مساعدة شقيقه “ياسين” على الهروب، ويستقبله “فاروق” الذي أكد له انه لا يعلم مكان اخته جمالات، ولكن شقيقته رقية بمنزل العائلة، ويتفاجأ يحيي ان فاروق تزوج من شقيقته مما يثير استياؤه وغضبه.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي ينتمي لنوعية مسلسلات الساسبنس المليئة بالإثارة والغموض والتشويق، و تدور قصته حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

