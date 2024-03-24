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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. فاروق يتزوج رقية وياسين يكتشف فخ عمه

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 تصاعد أحداثه بين أفراد عائلة الرفاعي، بسبب صراعهم الكبير القائم من الأساس على الميراث، وتحديا مع “فاروق” احمد رزق، و “ياسين” أمير كرارة، وعمهما “عبد الحميد” سيد رجب. 

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 14

نجح “فاروق” في إتمام زواجه من ابنة عمه “رقية” ملك قورة، حيث عقد قرانهما، في وجود عمه “عبد الحميد” سيد رجب، ومساعده، وزوجته “داليا” دنيا المصري التي يبدو عليها الاستياء والحزن بسبب هذا الزواج، حيث ظلت تشاهد عقد القران وهي تبكي، كما يبدو على “رقية” الحزن والاجبار على الزواج.

في مشهد آخر، اكتشف “ياسين” أمير كرارة، الفخ الذي نصبه له عمه عبد الحميد و فاروق، حيث اقنعه انه يعرف مكان “جمالات” رحاب الجمل الذي يبحث عنها، والغرض انه يريد ان يوصل فاروق به، ولكن ارسل “ياسين” المعلم “سعيد” محمد لطفي لعمه كواحد من المارة ليتأكد انه وحده ليكتشف سيعيد ان فاروق ينتظره في السيارة فيبلغه ان لا يذهب هناك لانه كمين من الثنائي له.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14.. سيد رجب غير قادر على الإنجاب

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مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة".. ملخص الحلقة 13

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موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة" الحلقة 13

ينتظر “عبد الحميد” مجيء ياسين ولكنه لم يصل، فيغضب فاروق من عمه، ويتركه ويغادر المكان، حيث يشك انه اتفق مع ياسين عليه.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يعتبر ضمن مسلسلات رمضان 2024 الجاري، وتدور أحداثه في إطار الساسبنس والدراما، حيث يدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.


أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يخوض بطولة مسلسل بيت الرفاعي النجم أمير كرارة ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، ويشاركه البطولة كل من أحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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