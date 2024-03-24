مسلسل كامل العدد أحداث الحلقة 14

يعتبر مسلسل كامل العدد +1 من المسلسلات الكوميدية والطريفة خلال موسم مسلسلات رمضان هذا العام، وتساءل عدد كبير من الجمهور عن أحداث الحلقة الرابعة عشر التي من المقرر أن تعرض بعد قليل على قناة on.

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 14

من المقرر ان يتم عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل كامل العدد بعد قليل على قناة on، حيث تشهد احداث الحلقة استكمالا لما دار أمس وسوء استخدام المراهقين لتطبيق "تيك توك" كما ستشهد الحلقة مواقف طريفة بين دينا الشربيني (ليلى) وزوجها شريف سلامة (أحمد).

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 15 على قناة ON دراما اليوم تزامنًا مع وقت الإفطار في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون إعادة المسلسل في الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 10.45 صباحًا

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم هذا العمل عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- ألفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوي

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.