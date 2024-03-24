مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " احداث الحلقة 14.. أمينة متهمة في قضية الحفلة

شهد مسلسل "كامل العدد+1" في الحلقة 14، قاد فيديو نشرته أمينة ابنة ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني وأحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة إلى مثولها أمام النيابة العامة.

مسلسل كامل العدد تفاصيل الحلقة 14

الفيديو تدعوا فيه أمينة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لشراء تكت لحفلة التى كانت بداخلها مخالفات يعاقب عليها القانون.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 15

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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