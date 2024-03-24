الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 14.. الشيخ صلاح يوضح أمكان وضع الأحذية

سر المسجد
سر المسجد

في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "سر المسجد"، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كجزء من برنامجها للأطفال خلال موسم دراما رمضان 2024، تم تسليط الضوء على حوار بين الشيخ صلاح وسيف وصديقه حول ضرورة إصلاح "الجزامة" في المسجد، وهي المنطقة المخصصة لوضع أحذية المصلين.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 14
 

تساءل سيف، البطل الشاب في المسلسل، عن أهمية الجزامة داخل المسجد، مشيرًا إلى أنه كان يذهب إلى المسجد مع والده في السابق ولا توجد جزامة، مما كان يؤدي إلى ترك الأحذية خارج المسجد بشكل غير منظم.

ورد الشيخ صلاح بأنه من المهم تذكير الناس بأهمية نظافة المسجد وترتيبه، بالإضافة إلى نظافة الأحذية وترتيبها في مكان مناسب.

وأشار إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها، التي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وتنظيفها وتطيبها.

يجب على كل مسلم تنظيف حذائه جيدًا قبل دخول المسجد، والتأكد من نظافته تمامًا، وحمله بيد يسرى داخل المسجد

 كما يجب على إمام المسجد وضع حذائه على يساره أثناء الجلوس في إشارة لإكرام اليمين. وعلى المصلين الآخرين، في حالة عدم وجود مكان محدد لوضع الأحذية، وضعها بين أيديهم لتجنب إلحاق الضرر بالآخرين.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 15

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 14.. تعليم الأطفال الحفاظ علي نظافة المسجد

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

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