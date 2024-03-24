تناول مسلسل سر المسجد، كيفية الحفاظ على نظافة المسجد من قبل المصلين، حفاظًا على سنة رسول الله.

الحفاظ على نظافة المسجد

العناية التامة من أهل الخير بالمساجد، وخاصة أهل الغنى والسعة والأموال، وذلك بالدعم المتواصل للقائمين على المسجد، ومنهم القيم والمنظف حتى تستمر الأعمال وتتظافر الجهود.

المحافظة على حمامات المسجد من الأوساخ أو العبث بها، ومنع الذين يتلاعبون بذلك، وكذا الأخذ على أيدي الأطفال ومنعهم من العبث والتوسيخ للبلاط والمراحيض ومدخل ومخرج مكان الوضوء.

الاهتمام بصرح المسجد من حيث التنظيف والكنس المستمر.

تنظيف وكنس المدخل؛ لأنه كثيراً ما يتسخ ويصيبه الغبار والأوساخ.

تنظيف أماكن وضع الأحذية؛ لأنه يوجد في بعض مساجد البلدان المختلفة صناديق لوضع الأحذية خوفاً من التلف أو السرقة، وهذه الصناديق تتعرض للأوساخ والأتربة الساقطة من الأحذية، خاصة وقت نزول الأمطار بتلك الشوارع إذا كانت من الطين

تنظيف أماكن وضع المصاحف كالرفوف والصناديق أو الطاولات وترتيب المصاحف عليها ترتيباً جميلاً يظهر المساجد بصورتها المنظمة.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

تعرض الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد، على قناة الحياة ومنصة watch it، غدًا الإثنين ، عقب آذان المغرب، حوالي الساعة 6.10 مساء.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.