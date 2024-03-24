مسلسل سر المسجد احداث الحلقة 14

يستمر أبطال مسلسل سر المسجد، في محاولاتهم لاستكمال الحصول على رموز تطبيق المسجد ، لاستعادة تشغيله، قبل أن يحصل غلباوي على تلك الرموز ويستحيل تشغيل التطبيق.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 14

حاول الفيروس غلباوي في الحلقة 14 من مسلسل الكارتون سر المسجد، الحصول على خط سير الأبطال سيف وياسين وميمو، بعد أن حصول على أحد الرموز من راشد، وسعى الأبطال بالتعاون مع شروق للحصول على أحد رموز المسجد المفقودة بالتعاون مع شروق.

فيما تحاول حبيبة باستمرار حل الغاز تطبيق سر المسجد.

تعرض الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد، على قناة الحياة ومنصة watch it، غدًا الاثنين ، عقب آذان المغرب.

مسلسل سر المسجد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

تعرض الحلقة 15 من مسلسل سر المسجد، على قناة الحياة ومنصة watch it، غدًا الاثنين ، عقب آذان المغرب، حوالي الساعة 6.10 مساء.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.