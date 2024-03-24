الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 14 للأطفال

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

يبحث الملايين عن مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 14 وذلك عقب عرض الحلقة الثالثة عشر حيث تمكين سيف وأصدقائة من ايجاد الرمز الجديد والذي كان يوضع أداب دخول المسجد وينافس المسلسل الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الأعمال الموجهة للأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 14

تعرض الحلقة الـ14 من مسلسل سر المسجد اليوم الأحد 24 مارس 2024 الموافق 14 من شهر رمضان المبارك 1445، عقب إذاعة أذان المغرب، على قناة الحياة ومنصة watch it.

ملخص أحداث الحلقة 13 من مسلسل سر المسجد

 مسلسل سر المسجد درات  أحداث الحلقة 13  حول الطهرة والمظهر الحسن عند الذهاب للمسجد، بإضافة إلي دعاء دخول المسجد والخروج منه، بمراعاة أداب المسجد، وفقًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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