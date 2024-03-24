كاتب صحفى: مسلسل الحشاشين نجم الموسم الدرامى والأكثر مشاهدة

أشاد الكاتب الصحفي بلال الدوي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما تقدمه هذا العام وتميزها بالمسلسلات المكونة من 15 حلقة.

وقال "الدوي"، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المسلسلات الـ15 حلقة تعطي مشاركة أكثر للفنانين، وتوسيع رقعة المشاهدة وحققت نجاحًا كبيرًا.

وأضاف أن نجم الموسم الرمضاني هذا العام مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، سيناريو رائع من عبدالرحيم كمال وهو الأكثر مشاهدة، والجمهور سعيد بالمغزى السياسي للمسلسل.

مسلسلات رمضان 2024

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.