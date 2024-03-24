الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: الأمم المتحدة لم تشهد زخمًا فى تناول القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن الأمم المتحدة لم تشهد الزخم في تناول القضية الفلسطينية بهذا الشكل المكثف منذ وقت أو على الأقل منذ عقود طويلة، على مستوى مجلس الأمن أو على الجمعية العامة أو الوكالات المتخصصة. 

وأضاف السفير علي الحفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذاالصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصريحات الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، دائمًا محط اهتمام، وتعبر زيارته الثانية وتفقد معبر رفح عن موقف الأمم المتحدة، وفي الواقع هي لم تدخل المشاورات الخاصة بشأن الهدنة المستدامة أو وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

الأمم المتحدة تركز حاليًا على إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأكد السفير علي الحفني أن الأمم المتحدة تركز حاليًا على إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأنها مسئولية دولية، ويطلع عليها السكرتير العام، خاصة بعد وقف تمويل "الأونروا" ومساندة بعض الدول هذا القرار ووقف مساهماتها لها. 

دبلوماسي الامم المتحدة القضية الفلسطينية عقود طويلة كسترا نيوز المساعدات الإنسانية

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