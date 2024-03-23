كاتب صحفى: زيارة جوتيريش دليل على أن العالم يشاهد ما تفعله إسرائيل فى غـزة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، هي الثانية إلى معبر رفح، في هذا التوقيت مهمة للغاية بسبب معاناة سكان قطاع غزة على مدار 6 أشهر.

وأضاف الكاتب الصحفى صلاح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم الآن يشاهد ما تفعله إسرائيل في غزة من محاولات التهجير القسري، واستمرار للحالة العدوان على المستشفيات والمجمعات الطبية، من الممكن أن يُخلف كوارث إنسانية، وإراقة شلال آخر من الدماء، إضافة للدماء التي أريقت في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن مصر لها مواقف واضحة منذ بداية الأزمة، لافتًا إلى أن العالم يشاهد ما يحدث في غزة دون ردة فعل حقيقية وتقديم حل جذري لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على الرغم من المناشدات الدولية.