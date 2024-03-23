السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الإثنين

طقس بارد
طقس بارد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم السبت، انخفاضًا في قيم درجات الحرارة صباحًا ومساءً، مشيرة إلى أنّ الانخفاض في قيم الحرارة سيستمر حتى الإثنين المقبل.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة متوقع أن تكون اليوم 22 درجة مئوية كقيمة عظمى على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن مصادر الكتل الهوائية ستختلف تمامًا، وتصبح كتلًا هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو هيئة الأرصاد أن الإحساس بالطقس خلال فترة النهار، سيكون مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية سنشعر فيها بالبرودة بشكل أكبر، لأن قيم الحرارة فيها أقل من المحافظات الداخلية.

وأوضحت أن شبورة مائية ظهرت صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ولكنها خفيفة تتلاشى مع أشعة الشمس. 

 

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