الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العالم كله كان يرفض الشذوذ الجنسي حتى عام ٢٠٠٥، لافتًا إلى أنه في فرنسا حكم قاضي على أحد القساوسة في الغرب بعدم الترسيم لقبوله بالشذوذ.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، إن بعد ذلك انتشر قبول الشذوذ، سواء بالسكوت أو الإعلان بالقبول، وراحوا عملوا عقوبة لمن يعارض الشذوذ الجنسي إنه ضد حقوق الإنسان، ومصر رفضت في وثيقة "السيداو"، رفضت هذا الفعل الخبيث، ورغم كل الضغوط من الأمم المتحدة على مصر وحتى الآن لم توافق".

وتابع: "وردينا عليهم قولنا لهم حقوق الإنسان متفق عليها، فلا تؤلف حقوق إنسان مخالفة لدينى وثقافتى وتقولى وافق عليها، وهذا ظلم كبير، في ظل الرفض الشعبي لهذه الثقافة الخبيثة والانحراف التى تحتاج لعلاج جسدى ونفسي، ومن يدعمون هذا يريدون أن يغيروا شكل البشرية".
 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

على جمعة المثلية الجنسية الدكتور على جمعة الشذوذ لقبوله بالشذوذ مفتي الديار المصرية برنامج نور الدين وثيقة السيداو

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