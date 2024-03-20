ما حكم العمل فى شركة مديرها مثلى الجنسية؟.. على جمعة يحسم الأمر

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال سيدة يقول: "ما هو حكم العمل في شركة مديرها مثلي الجنسي، أو بعض الزملاء من الشواذ، ما حكم العمل في تلك الظروف بالشركات الأوروبية؟

قال المفتي في رده خلال برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن الحرام حرام، الموضوع زي كإننا عاوزين نتاجر في الخمر أو المخدرات لأن مكسبها حلو، ولكن هذا "حرام".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.