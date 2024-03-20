هل يعتبر الشذوذ الجنسى زنا؟.. على جمعة يوضح الفارق

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول حكم الشذوذ الجنسي وهل يعتبر زنا أم لا؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين": "اختلف الصحابة الكرام بشأن حرمانية الشذوذ لأن هذا الفعل ضد الفطرة، لكن الزنا مع الفطرة، ربنا وضع جاذبية بين الرجل والمرأة لزوم إعمار الأرض، لكن ده (الشذوذ) لزومة إيه، هو نوع من أنواع الفساد الفكري، قبل أن يكون نوع من أنواع داعية الطبع، فهناك فارق كبير بينهما في الدافع والاحتياج".

وأضاف جمعة أن الشذوذ نوع من أنواع التعود منذ الصغر، والزنا فاحشة وكبيرة، واختلف الصحابة هل (الشذوذ) أعلى من الزنا أم أقل أم مثله.