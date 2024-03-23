السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنين مع بداية اليوم على معرفة حالة الطقس اليوم السبت 23-3-2024 في مصر عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس اليوم، وكذلك جميع الظواهر الجوية المتوقعة ولدرجات الحرارة التي ستشهدها المدن والمحافظات المصرية، ومن المفترض أن يشهد الطقس انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم السبت 23-3-2024 في مصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم السبت 23 مارس 2024، ودرجات الحرار اليوم.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانًا لها، إن الطقس اليوم السبت سيكون مائلا للدفء نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وستسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وفي مدن القناة.

 

ويكون الطقس اليوم السبت مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد، الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأحد، حيث يسود منطقة القاهرة الكبرى ومدن القناة، شبورة مائية من 4: 9 صباحًا، ورياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

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ويسود منطقة الوجه البحري، شبورة مائية ورياح معتدلة بسرعة 22 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا، فيما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية وجود شبورة مائية، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب، ورياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا، ويسود منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شبورة مائية ورياح معتدلة وسحب غائمة.

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درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 14

محافظة الإسكندرية: الدرجة العظمى 20، الصغرى 13

شبين الكوم: العظمى 22، الدرجة الصغرى 14

الغردقة: الدرجة العظمى 25، الدرجة الصغرى 16

مدينة شرم الشيخ: الدرجة العظمى 25، الصغرى 17

محافظة الإسماعيلية: العظمى 23، الدرجة الصغرى 13

بني سويف: الدرجة العظمى 22، الصغرى 12

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