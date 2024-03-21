الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم 11 رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة اليوم الخميس على معظم الأنحاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء. 

حالة الطقس اليوم الخميس 11 رمضان 2024

ومن المتوقع وفا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وجود فروق في درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار، حيث تكون الأجواء دافئة في النهار أما خلال ساعات الليل، تكون هناك برودة شديدة، مشيره إلى أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على الفصل تكون كتل هوائية صحراوية، تكون هي السبب في تغيرات درجات الحرارة.

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حالة الطقس في القاهرة اليوم 

تشهد القاهرة اليوم حالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى النصف الأول من الربيع، الذي بداء اليوم حيث تظل المنخفضات الجوية المتكونة في طبقات الجو العليا حتى المنخفضات السطحية تظل مستمرة وتكون سبب في حالات عدم الاستقرار.

حالة الطقس في الاسكندرية 

فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق الإسكندرية والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، كذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

عن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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حالة الطقس في القاهرة لمدة اسبوع 

تشهد البلاد حالة مستقرة وتتغير بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الخميس حتى الجمعة المقبل على كافة أنحاء البلاد بينما تتغير درجات الحرارة مرة أخرى مع يوم السبت لتعود إلى الانخفاض التدريجي مرة أخرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
العاصمة الإدارية 26 13
6 أكتوبر 27 14
بنهــــا 26 13 
دمنهور 26 14
وادي النطرون 27 13
كفر الشيخ 24 12
المنصورة 26 13 
الزقازيق 26 14 
شبين الكوم 26 13
طنطا 25 13
دمياط 20 12 
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 26 12
السويس 26 13
العريش 21 12
رفح 20 13
رأس سدر 24 12
نخل 25 10 
كاترين 19 08
الطور 29 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 30 16
الإسكندرية 20 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 13
السلوم 20 12
سيوة 24 10
رأس غارب 29 17
الغردقة 29 16
سفاجا 30 17
مرسى علم 30 17
شلاتين 27 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18 
رأس حدربة 24 19
الفيوم 27 12
بني سويف 28 13
المنيا 30 13
أسيوط 29 12
سوهاج 30 13
قنا 31 14 
الأقصر 30 13
أسوان 32 15
الوادي الجديد 31 13
أبوسمبل 32 15
 

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