السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": جوتيريش سيتوجه بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر

مينا مكرم
مينا مكرم

استعرض مينا مكرم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل تواجد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في العريش.

وقال مينا مكرم إن محافظ شمال سيناء وقائد الجيش كانا في انتظار الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي، وعقب زيارته معبر رفح توجه إلى مستشفى العريش، وتفقد بعض المصابين الفلسطينيين، كما سيقوم بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر التي تضم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

جوتيريش يقدم نداء للعالم بالوقف الفورى لإطلاق النار من معبر رفح

وتابع مراسل الفضائية أن الأمين العام خلال زيارته معبر رفح وجّه نداءً عالميا لوقف العدوان وإطلاق النار على غزة.

مينا مكرم مراسل فضائية اكسترا نيوز الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش معبر رفح لوقف الفوري لإطلاق النار غزة

مواد متعلقة

عالم أزهرى يوضح الأعمال المستحبة فى العشر الوسطى من شهر رمضان

ما معنى أوله رحمة وأوسطه مغفرة وَآخِرُهُ عتق من النار؟.. أبواليزيد سلامة يجيب

أستاذ علوم سياسية: مصر تعمل على إعادة تعبئة الرأى العام الدولى لدعم فلسطين

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى الإثنين

الصين تدعم روسيا بعد هجوم داعش الإرهابى عليها

هل يعتبر الشذوذ الجنسى زنا؟.. على جمعة يوضح الفارق

كيف تحمى الجاليات العربية فى الدول الأوروبية أبناءها من الشذوذ؟.. على جمعة يجيب

على جمعة: مصر رفضت قبول المثلية الجنسية رغم كل الضغوط

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الانجيليون والصهيونية ( ٢- ٢ )

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء