مراسل "إكسترا نيوز": جوتيريش سيتوجه بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر

استعرض مينا مكرم، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل تواجد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في العريش.

وقال مينا مكرم إن محافظ شمال سيناء وقائد الجيش كانا في انتظار الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وزير التعليم العالي، وعقب زيارته معبر رفح توجه إلى مستشفى العريش، وتفقد بعض المصابين الفلسطينيين، كما سيقوم بزيارة خاصة لمخازن الهلال الأحمر التي تضم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني.

جوتيريش يقدم نداء للعالم بالوقف الفورى لإطلاق النار من معبر رفح

وتابع مراسل الفضائية أن الأمين العام خلال زيارته معبر رفح وجّه نداءً عالميا لوقف العدوان وإطلاق النار على غزة.