عالم أزهرى يوضح الأعمال المستحبة فى العشر الوسطى من شهر رمضان

أجاب الشيخ أبواليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، عن سؤال: "ما هي الأعمال المستحبة في العشر الوسطى من شهر رمضان؟"، قائلًا إن إفطار صائم يأتي على رأس هذه الأعمال، حيث قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) من أفطر في رمضان صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الثواب مثل أجر هذا الصائم دون أن ينقص من أجر هذا الصائم شيء.

وأضاف أبواليزيد، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم السبت، أن من الأعمال المستحبة في شهر رمضان الصلاة على وقتها في المسجد، متابعًا أن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) قال إن الله رحم عبدًا صلى أربعًا قبل العصر.

الصلاة على وقتها في المسجد

وتابع الشيخ أبواليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، أن العفو والمغفرة من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في الأيام الوسطى من رمضان.