أستاذة تغذية: الفواكه والخضروات أفضل من الحلويات فى رمضان

قالت دكتورة ضحى عبده محمد، أستاذة التغذية في مركز البحوث، إن الفواكه والخضروات أفضل ما يمكن تناوله خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت دكتورة ضحى عبده محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى الفضائية، أن الفاكهة والخضروات مليئة بالفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف التي يحتاجها الإنسان بمعدل 32 جرامًا يوميًا، مشيرًا إلى أنهما تساعدان على الإحساس بالشبع خلال وجبة السحور والإفطار.

وأوضحت أستاذة التغذية في مركز البحوث أن تناول الفاكهة والخضروات أفضل من تناول الحلويات؛ لأن الأخيرة قد تساعد على الشعور بالعطش الشديد، مضيفة أنه يجب تنوع أنواع الخضروات في السلطة وعدم التركيز على خضروات واحدة حتى نحصل على عدد كبير من المواد النافعة.