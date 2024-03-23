جوتيريش يشيد بجهود مصر فى استقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بجهود مصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

وأكد جوتيريش، أن مصر الركيزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطاع بأسرع وقت.