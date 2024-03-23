المخابرات الروسية تؤكد إبلاغ واشنطن بشأن هجوم إرهابى محتمل

أكد مصدر في المخابرات الروسية إبلاغ واشنطن لـ موسكو بشأن هجوم إرهابي محتمل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

وقال مصدر في المخابرات الروسية إن المعلومات الأمريكية التي تلقاها جهاز الأمن الفيدرالي كانت ذات طبيعة عامة ولا تحتوي على تفاصيل.

هجوم موسكو

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر تطبيق "تليجرام"، عن مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وقال التنظيم، في بيانٍ نشره على "تليجرام"، إن مقاتليه هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.