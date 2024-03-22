الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": العمليات التى نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه البلدات اللبنانية مستمرة

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه البلدات اللبنانية مستمرة اليوم، حيث شهدنا قصفا إسرائيليا مكثفا لعدد من البلدات في القطاعات الثلاثة بالجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب التي يتم استهدافها لليوم الرابع على التوالي بغارات جوية تستهدف عددا من المنازل بهذه المنطقة.

الاحتلال يواصل اعتداءاته على البلدات اللبنانية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية اللبنانية، وخلال الساعات الماضية نفذ حزب الله 9 عمليات من الجنوب اللبناني وعمليتين من القطاع الشرقي و7 عمليات من القطاع الغربي ضد قوات الاحتلال، حيث تم استهداف عدد من المباني لجيش الاحتلال.

حزب الله مبان عسكرية مبان عسكرية للجيش الإسرائيلي ​الجيش الإسرائيلي القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس المحتلة

روسيا: قصفنا أهدافًا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققنا جميع أهدافنا

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ غربى غزة

الطيران الإسرائيلى يشن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبى لبنان

السماء أصبحت سوداء.. "القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إصابة 7 جنود إسرائيليين فى رام الله

كاتبة سياسية: أطفال غزة يعانون وبحاجة لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية للحرب

الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية فى غزة كشفت بشاعة الاحتلال

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟