"القاهرة الإخبارية": العمليات التى نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه البلدات اللبنانية مستمرة

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه البلدات اللبنانية مستمرة اليوم، حيث شهدنا قصفا إسرائيليا مكثفا لعدد من البلدات في القطاعات الثلاثة بالجنوب اللبناني.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شهدنا غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب التي يتم استهدافها لليوم الرابع على التوالي بغارات جوية تستهدف عددا من المنازل بهذه المنطقة.

الاحتلال يواصل اعتداءاته على البلدات اللبنانية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية اللبنانية، وخلال الساعات الماضية نفذ حزب الله 9 عمليات من الجنوب اللبناني وعمليتين من القطاع الشرقي و7 عمليات من القطاع الغربي ضد قوات الاحتلال، حيث تم استهداف عدد من المباني لجيش الاحتلال.