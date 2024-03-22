روسيا: قصفنا أهدافًا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققنا جميع أهدافنا

أعلنت روسيا، عن قصف أهداف عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وأنها حققت جميع أهدافها، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

نفذنا 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة بينها صواريخ كينجال

قالت وزارة الدفاع الروسية، إننا نفذنا ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة، ومسيرات على منشآت للطاقة والمجمع الصناعي العسكري وسكك الحديد بأوكرانيا.

وأشارت "الدفاع الروسية"، إلى أنه تم قصف مراكز صنع القرار الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات وورشًا لصيانة الأسلحة ومعدات عسكرية.

وتابعت: نفذنا 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة، بينها صواريخ كينجال بين 16 و22 مارس، ردًا على القصف الأوكراني ومحاولات الاختراق.