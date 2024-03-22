مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إصابة 7 جنود إسرائيليين فى رام الله

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن صباح اليوم شهد ارتقاء الشهيد مجاهد بركات بعد اشتباكات دامت 4 ساعات متواصلة، حيث سمع صوت إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.

وأضافت "السلامين"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انتشارًا لجنود الاحتلال بشكل كثيف غربي رام الله، وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة المكان، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي ردود فعل حول استشهاد منفذ هذه العملية.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رام الله والخليل

ونوهت مراسلة القاهرة "الإخبارية" من رام الله، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رام الله والخليل بشمال الضفة الغربية، حيث كان هناك اشتباكات عنيفة جدًا بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال، أسفرت عن إعطاب عدة آليات وانفجار جرافة، واعتقال أحد الفلسطينيين بالمدينة.