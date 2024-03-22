الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطيران الإسرائيلى يشن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبى لبنان

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي

شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

صافرات الإنذار تدوى فى عدد من المستوطنات الشمالية

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الشمالية لإسرائيل تزامنا مع إطلاق صواريخ متتالية من لبنان ناحية الشمال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

لبنان جنوبي لبنان الطيران الإسرائيلى غارة جوية بالصواريخ بلدة عيتا الشعب بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

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