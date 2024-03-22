الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس المحتلة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الاحتلال يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس المحتلة، حيث يجري فحصًا لهويات الفلسطينيين، ونشرت شرطة الاحتلال ما يزيد علي 3 آلاف عنصر شرطي جديد إضافة للمتواجدين عند أبواب الأقصى المبارك.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نشهد تواجدًا شرطيًا مكثفًا على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ورغم كل هذه العراقيل استطاع 120 ألف مصلٍ الوصول للمسجد وتأدية صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن شرطة الاحتلال حددت في بياناتها أعمار الداخلين للمسجد الأقصى، خاصة سكان الضفة الغربية، فالرجال لمن فوق سن الـ55 عامًا، والنساء لمن فوق سن الـ50 عامًا، والأطفال تحت سن العشر سنوات.

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إلى أن مكتب نتنياهو حدد أعداد كل أهالي الضفة الغربية الواصلين للمسجد الأقصى، وألا يتعدوا 10 آلاف مصلٍ.

المسجد الأقصى أكثر من 120 ألف فلسطيني القيود الإسرائيلية المشددة صلاة الجمعة صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

مواد متعلقة

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بمخيم الشاطئ غربى غزة

الطيران الإسرائيلى يشن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبى لبنان

السماء أصبحت سوداء.. "القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إصابة 7 جنود إسرائيليين فى رام الله

كاتبة سياسية: أطفال غزة يعانون وبحاجة لتخفيف وطأة التأثيرات السلبية للحرب

الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية فى غزة كشفت بشاعة الاحتلال

قصف إسرائيلى مكثف على قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: ضم إسرائيل لأراضٍ من الأغوار يهدف لشطب أى فرصة لتجسيد دولتنا

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟