الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"النفط والغاز" الأوكرانية: تدمير منشآت تابعة لنا إثر قصف روسي الليلة الماضية

شركة النفط والغاز
شركة النفط والغاز الأوكرانية

أعلنت شركة "النفط والغاز" الأوكرانية، عن تدمير منشآت تابعة لها إثر قصف روسي الليلة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: "نفذنا ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة، ومسيرات على منشأت للطاقة والمجمع الصناعي العسكري وسكك الحديد بأوكرانيا".

وأشارت "الدفاع الروسية"، إلى أنه تم قصف مراكز صنع القرار الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية للمطارات وورشا لصيانة الأسلحة ومعدات عسكرية.

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