السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش يصل مطار العريش لتجديد الدعوة بوقف إطلاق النار فى غزة

جوتيريش
جوتيريش

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش في زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لوصول الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له إلى مطار العريش.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

مطار العريش الأمين العام للأمم المتحدة تجديد الدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية بمطار العريش يكشف تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة مصر

جوتيريش فى مصر للمرة الثانية.. جهود مصرية حثيثة لدعم قطاع غزة

أوكرانيا: إسقاط 31 من أصل 34 مسيرة روسية الليلة الماضية

روسيا تكشف أعداد ضحاياها من الأطفال فى الهجوم الإرهابى عليها

"القاهرة الإخبارية": العمليات التى نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى تجاه البلدات اللبنانية مستمرة

"النفط والغاز" الأوكرانية: تدمير منشآت تابعة لنا إثر قصف روسى الليلة الماضية

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعزز قواته على المعابر المؤدية إلى القدس المحتلة

روسيا: قصفنا أهدافًا عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية وحققنا جميع أهدافنا

الأكثر قراءة

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

عاجل| روسيا تعتقل بعضًا من منفذى عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تكشف أعداد ضحاياها من الأطفال فى الهجوم الإرهابى عليها

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات قرب موسكو إلى 62 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟