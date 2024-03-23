السبت 23 مارس 2024
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"أنقذوا الأرواح فى غزة".. أبرز تصريحات جوتيريش بشأن تصعيد الحرب

جوتيريش
جوتيريش

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا يرصد أبرز تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول التصعيد في قطاع غزة.

أبرز تصريحات جوتيريش 

- "أنقذوا الأرواح في غزة".

- "علينا أن نتمسك بالمبادئ في غزة كما هو الحال في أوكرانيا دون معايير مزدوجة".

-  "العمل من أجل المياه يشكل عملًا من أجل السلام في غزة".

- "يجب إجراء تحقيق شامل وذي مصداقية في واقعة استهداف 4 مدنيين في خان يونس".

- "العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة غير مبرر".

- "أجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

- "يجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة".

- "يجب التوصل لهدنة في غزة وتوصيل مساعدات كبيرة لإنقاذ الأرواح".

- "المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان".

- "أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل".

- "على إسرائيل السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

- "نأسف لاستمرار القتل والقصف في غزة رغم شهر رمضان".

- "مع بدء شهر رمضان قلبي ووجداني كله مع أهل غزة".

- "الوضع في غزة يعبر عن المأزق الذي وصلت له العلاقات الدولية".

- "استنكر مجزرة شارع الرشيد وأجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار".

- "علينا أن نتحرك الآن لمنع ما لا يمكن تبريره في قطاع غزة".

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