السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جوتيريش يتوجه لمستشفى العريش لتفقد المصابين الفلسطينيين

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

توجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مستشفى العريش لتفقد المصابين الفلسطينيين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تجديد الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة

ووصل "جوتيريش" إلى مطار العريش في زيارة لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا.

الأمين العام للأمم المتحدة مستشفى العريش تفقد المصابين الفلسطينيين المصابين الفلسطينيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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