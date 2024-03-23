السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف العشرى: الأمم المتحدة تشيد دائمًا بجهود مصر لدعم غزة

أشرف العشري
أشرف العشري

قال الكاتب أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة هي الثانية خلال أشهر معدودة، وهناك مواقف إيجابية له، حيث سبق له وزار معبر رفح في بداية الأزمة وأشاد بالمواقف والجهود المصرية.

وأضاف العشري، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة الأمم المتحدة وفَّرت الكثير من استحقاق الدعم للجهود المصرية، وقرر الأمين العام أن يزور القاهرة ومعبر رفح، وهذا في حد ذاته يمثل درجة كبيرة من التوافق المصري مع الأمم المتحدة، ويظهر حجم التنسيق الكامل فيما يتعلق بتوفير استحقاقات الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

 

تعاون مصر مع الأمم المتحدة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك رغبة مصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، وتوفير استحقاقات الدعم له على المستوى الإغاثي والطبي والوقائي، ونقل الجرحى والمصابين لمستشفيات العريش ومدن القناة والقاهرة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر تحظى بتقدير دولي كبير، لأنها الدولة الأولى بالعالم التي استطاعت توفير جهود كبيرة لدعم الأخوة في فلسطين، لافتًا إلى أن 80% من حجم المساعدات التي تدخل لقطاع غزة عبر معبر رفح  هي مساعدات مصرية.

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