السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: الاحتلال الإسرائيلى يحاول تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن زيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تأتي في إطار الترويج من الدرجة الأولى عن قطاع غزة أمام أنظار العالم مرة أخرى، وبشكل مختلف يهدف إلى الضغط على إسرائيل التي تمنع دخول المساعدات إلى غزة. 

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير، من خلال تجويع الشعب الفلسطيني وعدم دخول المساعدات، ووقف كل خدمات وكالة "الأونروا" قائلا: "قطع التمويل عن وكالة الأونروا الإغاثية كارثة كبيرة ستلحق باللاجئين الفلسطينيين فى كل أماكن تواجدهم، فى الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان".

وكالة الأونروا ليست هامشية أو تقدم مساعدات إنسانية فقط

وأوضح "مطاوع" أن زيارة أنطونيو جوتيريش تأتي في ظل عجز الأمم المتحدة عن إيقاف هذه الحرب، وعجز هذه المنظومة الدولية، وبسبب تأثير وموقف الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر على استخدام حق الفيتو. 

وأشار المحلل السياسي إلى أن وكالة "الأونروا" ليست هامشية أو تقدم مساعدات إنسانية فقط، ولكنها جزء أساسى من التركيبة الحياتية للشعب الفلسطينى، وإيقافها سيشكل انتكاسة فى المنظومة الحياتية، وجاء فى توقيت ليس عشوائيا وإنما هو مقصود لتحقيق أهداف سياسية تجبر الشعب الفلسطينى لاتخاذ قرارات لم يكن أحد يتوقع أن يتخذها.

وكالة الأونروا مساعدات إنسانية زيارة أنطونيو جوتيريش إسرائيل لشعب الفلسطينى

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