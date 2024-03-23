"ومن الحب حياة".. أسامة الأزهري: الأم والأب هما معنى العائلة

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مقطع فيديو يوضح ملامح حرص وحنان الأم على الابن.

وقال الأزهري، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني "ومن الحب حياة"، المُذاع على فضائية عبر قناة "dmc"، خلال عرضه لفيديو: "شوفوا أم فوق سن الـ90 وهي على الفراش وعلى وشك الموت.. الأم هي الأم، تجلس وتسرح له شعره".

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن الأم هي الأم، والأب هو الأب، فهما معاني الحياة، ولديهما حب يُعمِّر الكون، وصنعا معنى العائلة والأسرة، وهي المعاني التي خلقها الله في قلوب العباد، وتستوجب الحب والاحترام في كل أمم الأرض؛ لأن الإنسان هو الإنسان يلين وينكسر أمام الحب.