الأزهرى: الوهم أخطر عدو للإنسان وسبب لترويج الشائعات

تناول الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الخروج من الوهم إلى نور الحقيقة، بحب الحقيقة، مؤكدًا أن الحب يصنع الحياة.

وأضاف أسامة الأزهري، خلال تقديم برنامج "ومن الحب حياة"، المُذاع على قناة "dmc"، أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بالحقائق، وأن يعرف الحقيقة في كل شيء، وأن يفهم قوانين الوجود والكون وحقائق الأشياء.

وتابع أن الحقيقة أساس الوجود وعمران الكون، موضحًا أن ما يقابل الحقيقة هو الوهم، وهو أخطر عدو للإنسان خاصة عندما يتعامل الإنسان مع الوهم على أنه حقيقة، ويظلم غيره على اعتبار أن الحق معه.

وأكد الأزهري، أن من أعظم نعم الله على الإنسان أن ينير الله بصيرته، فيرى الحق حق، والقبح قبح، والصحيح صحيح، والباطل باطل، مرددًا: "أهل الله يقولون جملة حكيمة أن كثير من تصرفات الإنسان يغلب عليه فيها الوهم وده محتاج نور في البصيرة وعقل وحكمة عشان الإنسان لا يتسرع ويقول كلام غير صادق وغير حقيقي".

واستشهد بمقولة أحد العلماء الأجلاء الإمام بن عطاء الله السكندري، فقال: "ما قادك مثل الوهم، إذ إن الوهم أخطر شيء يقود الإنسان في كل دروب الحياة، ولا بد من الخروج من الوهم بحب الحقيقة والحب هو الذي يصنع الحياة".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الوهم من الممكن أن يقتل صاحبه، ففي حالات كثيرة نجد أن الوهم تسبب في وفاة أحد الأشخاص الذي تم تشخيصه على أن جسده به علة.

واستطرد: "إبليس سمى بهذا الإسم لأنه يلبس الحقائق، فيخيل إليك أن الوهم حقيقة، فتدمر وتصطدم مع كل من حولك ويخيل لك أنك على حق ولكنك على وهم"، موضحًا أن الوهم أيضًا يسبب الشائعات التي يعتقد الكثير أنها حقيقة، والمخرج من الوهم هو الله الذي يجعل الإنسان يرى الحق والباطل.