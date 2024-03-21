الأزهري يستعرض نماذج الصالحين والأولياء ممن تميزوا بحسن الجوار

قال د.أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إن خُلق الصحابة الحميدة جاءت بالحلم والصبر وتوفيق المولى سبحانه وتعالى.

أضاف الأزهري، خلال تقديمه برنامج “لحظة صفا” المذاع عبر راديو “9090”:"قصة سيدنا عبيد الله بن أبي بقرة، الذي كان يُكرم جيرانه ويبرهم، وكان يُكرم أهل أربعين منزلًا عن شماله ويمينة وخلفه وأمامه.

أخلاق الصالحين

وتابع"هذا الرجل كان يبعث إليهم بالأضاحي والكسوة، ويقوم لمن تزوج منهم بما يصلحه، ويعتق في كل إيد ١٠٠ رقبة".

واستطرد:"يوجد نموذج آخرمتفاني بحق الجار، وهذا النموذج متمثل في أبي حنبل جارية بن مر، حيث أبقى الله ذكر اسم هذا الرجل لمواقفه الإيمانية العظيمة، حيث عندما كان يهجم الجراد بكثرة عند منزله جاء أهل الحي وقالو أنهم يريدون الجراد الذي سقط قرب بيته لاستخدامه في الصناعات المختلفة آنذاك، فرفض أن يمنحهم الجراد، وذلك لأنه يحمي من يجاوره حتى وإن كان جرادًا، وهذا دليل وفاءه لحق الجيرة".