الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأزهري يستعرض نماذج الصالحين والأولياء ممن تميزوا بحسن الجوار

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال د.أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إن خُلق الصحابة الحميدة جاءت بالحلم والصبر وتوفيق المولى سبحانه وتعالى.

أضاف الأزهري، خلال تقديمه برنامج “لحظة صفا” المذاع عبر راديو “9090”:"قصة سيدنا عبيد الله بن أبي بقرة، الذي كان يُكرم جيرانه ويبرهم، وكان يُكرم أهل أربعين منزلًا عن شماله ويمينة وخلفه وأمامه.

أخلاق الصالحين 

وتابع"هذا الرجل كان يبعث إليهم بالأضاحي والكسوة، ويقوم لمن تزوج منهم بما يصلحه، ويعتق في كل إيد ١٠٠ رقبة".

واستطرد:"يوجد نموذج آخرمتفاني بحق الجار، وهذا النموذج متمثل في أبي حنبل جارية بن مر، حيث أبقى الله ذكر اسم هذا الرجل لمواقفه الإيمانية العظيمة، حيث عندما كان يهجم الجراد بكثرة عند منزله جاء أهل الحي وقالو أنهم يريدون الجراد الذي سقط قرب بيته لاستخدامه في الصناعات المختلفة آنذاك، فرفض أن يمنحهم الجراد، وذلك لأنه يحمي من يجاوره حتى وإن كان جرادًا، وهذا دليل وفاءه لحق الجيرة".

أسامة الأزهري لحظة صفا راديو 9090 كرم الجيران الدكتور أسامة الأزهري

الأكثر قراءة

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة